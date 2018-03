Liebe Leser,

die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler ist Mitte letzter Woche im Zuge des schwachen Gesamtmarktes (Stichwort: drohender Handelskrieg zwischen den USA und Europa) unter Druck geraten. Und auch zum Start in die neue Woche tut sich das Papier schwer und hat mit leichten Verlusten zu kämpfen. Positiv zu werten ist, dass diese Verluste lange nicht mehr die Kraft haben wie noch in der zweiten Hälfte der Vorwoche. Will heißen, dass die Aktie womöglich aus dem Gröbsten ... (Alexander Hirschler)

