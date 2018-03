Raiffeisen Bank International AG: Vorzeitige Rückzahlung von nachrangigen Schuldverschreibungen (XS0843322750)

DGAP-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges Raiffeisen Bank International AG: Vorzeitige Rückzahlung von nachrangigen Schuldverschreibungen (XS0843322750) 05.03.2018 / 19:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wien, 5. März 2018. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat heute die vorzeitige Rückzahlung der "EUR 290.318.000 Kündbaren Nachrangigen Festverzinslichen Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung fällig 2023" (Serie 18 unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issue of Notes der RBI) beschlossen. Es wird somit bekannt gegeben, dass - gemäß § 5 (3) (Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) der Bedingungen, wie in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen datiert mit 24. Oktober 2012 ausgeführt - diese Schuldverschreibungen mit der ISIN XS0843322750 im derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 290.318.000 mit Wirkung zum Wahl-Rückzahlungstag, dem 27. April 2018, zur Gänze zum Nennwert gekündigt werden.

