Auf dem Mobile World Congress 2018, dem weltweit größten Treffen für die Mobilbranche, hat Huawei gemeinsam mit seinem branchenführenden Partner Sony Professional neuste Medienlösungen basierend auf Open Telekom Cloud vorgestellt, der öffentlichen Cloud-Plattform von T-Systems und seinem Public-Cloud-Partner Huawei. Open Telekom Cloud bietet eine vollständige Palette an On-Demand- und sicheren Cloud-Services mit optimierter Performance für Medieninhalte und Videobearbeitung. Unternehmen können dadurch Lösungen wie das cloudbasierte Produktionssystem Media Backbone Hive von Sony nutzen, um sich an die schnell ändernden Marktbedingungen anzupassen.



Zhipeng Ren, Präsident von Cloud Business Unit West Europe, Huawei, ist erfreut über die Medienpräsentation: "Durch die Verschmelzung der von Huawei betriebenen Open Telekom Cloud und den Medienkenntnissen und -erfahrungen von Partnern wie Sony Professional haben wir eine neue Generation von cloudbasierten Medienlösungen für Kunden in allen Teilen der Welt geschaffen."



Stuart Almond, Marketingleiter, Sony Professional Solutions Europe: "Wenn Sie Inhalte online in der Cloud produzieren, sind Sie bereits da, wo sich das junge Zielpublikum Nachrichten ansieht. Mit unserem Media Backbone Hive Produktionssystem für Nachrichten, das in der Open Telekom Cloud gehostet wird, liefern wir ein universelles Tool, das ganz neue Möglichkeiten für die Produktion eröffnet. Anstatt der Verwendung von teurer, komplexer Ausrüstung können Journalisten durch die Verlagerung der Nachrichtentätigkeiten in die Could ihre eigenen Inhalte mithilfe von webbasierten Tools online und direkt in der Cloud erstellen. Dies ermöglicht die Produktion auf mehreren Plattformen für Fernsehen, Internet, Mobilgeräte und soziale Medien, um neues, internetorientiertes Publikum ohne zusätzliche Kosten zu erreichen."



Die Huawei Media Cloud Solution wird bereits von Unternehmen in den Brachen Film, Fernsehen und Kommunikationsmedien in über 10 Ländern in Westeuropa, in Nahost, im Asien-Pazifik-Raum und anderen Regionen weltweit genutzt. Der Wandel der Kunden zu einer allumfassenden, vollständig mobilen und komplett in der Cloud ansässigen Medienbranche wird enorm beschleunigt.



In Westeuropa unterstützt Huawei den französischen Fernsehsender TFI beim Aufbau einer konvergierten Medien-Cloud-Plattform, um die Effizienz bei der Programmproduktion zu steigern. In Nahost bauen Huawei und United Arab Emirates Telekombetreiber eine Cloud für die Medienbranche, die Kunden eine umfassende Cloud für die Produktion, Übertragung, Verteilung und Archivierung liefert und die Bedienungs- und Wartungskosten senkt. In Südkorea hilft die 4K Ultra HD-Produktionslösung von Huawei dem Fernsehsender KBS, Programme in 4K Ultra HD auszustrahlen.



Der Mobile World Congress ist weltweit das größte Treffen für die Mobilbranche, wird von der GSMA organisiert und findet vom 26. Februar bis zum 1 März 2018 in Barcelona statt, der Welthauptstadt für Mobiles. Die High-End-Medienlösungen von Huawei wurden am Messestand 1J50 in Halle 1 präsentiert.



Informationen zu Huawei



Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von IKT-Lösungen (Informations- und Kommunikationstechnik). Unser Ziel ist es, eine besser vernetzte Welt zu schaffen, als sozial verantwortungsvolles Unternehmen aufzutreten, Innovationen für die IT-Gesellschaft zu ermöglichen und die Zusammenarbeit mit anderen Industrieunternehmen zu fördern. Durch das Engagement für Innovationen im Bereich Kontaktzentren und offene Partnerschaften hat Huawei Vorteile bei Komplettlösungen in Telekommunikationsnetzwerken, Endgeräten und Cloud-Computing erzielt. Die 180.000 Mitarbeiter von Huawei sind stets um maximalen Nutzen für Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen und Kunden bemüht. Huaweis innovative IKT-Lösungen, Produkte und Dienste sind in über 170 Ländern und Regionen im Einsatz und dienen über einem Drittel der Weltbevölkerung. Huawei wurde im Jahr 1987 gegründet und ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Weitere Informationen zu Huawei finden Sie unter: www.huawei.com.



Informationen zu Sony



Sony Professional Solutions entfesselt die unglaubliche Kraft der Bilder. Unsere Vision ist es, Kunden dabei zu unterstützen, Geschichten zu erzählen, Änderungen anzustoßen, sich emotional zu verbinden, Lernen zu fördern und Potenzial zu aktivieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus Technologie und Kreativität geht Sony Partnerschaften mit Unternehmen aus vielen Branchen wie Medien und Broadcast, Theater, Gesundheitswesen, Sport sowie Unternehmens- und Bildungsmärkte ein, um innovative und umwälzende Kundenlösungen zu liefern. Sony hat über 30 Jahre Erfahrung und verfügt über ein zuverlässiges Netzwerk an etablierten Technologiepartnern und bietet eine breite Palette an Produkten und Services an, um für Unternehmen echte Werte zu schaffen und Kunden zu informieren, zu unterrichten, zu unterhalten und zu inspirieren.



Weitere Informationen finden Sie unter http://pro.sony.eu



Folgen Sie uns auf Twitter @SonyProEurope / https://twitter.com/SonyProEurope



