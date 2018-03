Nach dem Säure-Anschlag auf den Finanzchef des Energiekonzerns Innogy, Bernhard Günther, übernimmt Vorstandsmitglied Hans Bünting kommissarisch dessen Aufgaben.

Nach dem Säureanschlag auf den Finanzchef des Energiekonzerns Innogy hat der Versorger das Tagesgeschäft vorerst neu geregelt. Vorstandsmitglied Hans Bünting übernehme kommissarisch zusätzlich die Aufgaben von Finanzchef Bernhard Günther, bestätigte das Unternehmen am Montag eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Günther war am Sonntag bei einem Säureanschlag in Haan bei Düsseldorf schwer verletzt worden. Die Täter sind flüchtig, die Hintergründe der Tat unklar.

Bünting ist bei der RWE-Tochter für die Sparte Erneuerbare Energien zuständig. Der 53-Jährige hat seit über 20 Jahren ...

