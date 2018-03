Eine Volksinitiative will in der Schweiz die private Geldschöpfung verbieten. Die Notenbank spricht sich dagegen aus - und wird dafür heftig kritisiert.

Woher stammt das Geld auf unseren Konten? Die Antwort auf die vermeintlich einfache Frage sorgt mitunter für Erstaunen. Denn der Großteil des Geldes, das sich in Deutschland im Umlauf befindet, stammt nicht von staatlichen Notenbanken wie der EZB, sondern wurde von den Privatbanken geschaffen. So auch in der Schweiz, wo das sogenannte Buchgeld rund 90 Prozent der Geldmenge ausmacht. Aber dort könnte sich das bald ändern.

Im Juni stimmen die Schweizer über die Einführung des sogenannten Vollgeldsystems ab. Die Macher der Initiative wollen dafür sorgen, dass nur noch die Schweizerische Nationalbank (SNB) neues Geld schaffen darf. Die Vorschläge sorgen für hitzige Diskussionen.

Jetzt hat sich die Nationalbank in den Referendums-Wahlkampf eingeschaltet: Am Montag veröffentlichte die SNB eine ausführliche Begründung, in der sie darlegt, weshalb sie die Vollgeldinitiative ablehnt. Die Notenbanker, die sich bei politischen Fragen sonst der Neutralität verpflichtet sehen, werden ungewöhnlich deutlich.

"Die Initiative würde die Geld- und Währungspolitik der SNB unmittelbar tangieren", heißt es in einer Mitteilung. "Deshalb nimmt sie dazu Stellung." Die Initianten wiederum werfen der Nationalbank eine unerlaubte Einmischung vor. Sie habe "ein verkehrtes Demokratieverständnis".

Die Initiative zielt auf einen wesentlichen Baustein des Finanzsystems ab: die Geldschöpfung, die Schaffung neuen ...

