Berlin (ots) - Bei der CSU sieht diese Erneuerung so aus: Die drei CSU-Ministerien gehen an Männer. Irgendwem ist dann offenbar doch aufgefallen, dass das ein bisschen komisch wirkt. Also flugs nachgesteuert. Jetzt gibt es für eine Frau noch eine Art Abteilungsleiterposten im Kanzleramt. Die Topjobs der Partei verteilen die CSU-Jungs weiter unter sich. Vor kurzem hat einer der Männer in der CSU eine konservative Revolution gefordert. In punkto Gleichberechtigung zeigt die Partei schon mal, was sie darunter versteht.



