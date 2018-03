Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Netflix von 275 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streamingdienst profitiere von langfristigen Trends, die einen höheren Aktienkurs rechtfertigten, schrieb Analyst Tim Nollen in einer am Montag vorliegenden Studie. So könnte die weitere Verbreitung von Fernsehern mit besonders hoher 4K-Auflösung den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer erhöhen./la/das Datum der Analyse: 05.03.2018

