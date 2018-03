Der USD/CAD legte nach US-Präsident Trumps Twitter-Nachrichten über NAFTA eine Schippe drauf und stieg auf ein neues Sitzungshoch bei 1,2987 - das ist der höchste Stand seit Juli 2017. In den letzten Stunden oszillierte das Paar in der Nähe der Hochs und nimmt dabei still und heimlich die psychologisch wichtige Marke von 1,3000 ins Visier. Trump hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...