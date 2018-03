Mannheimer Morgen zum elektrischen Stadtbus Überschrift: Langer Atem Daimler macht ernst: In ein paar Monaten soll der vollelektrische Stadtbus mit Kunden durch die Region Rhein-Neckar kurven, die Produktion geht bald in Serie. Der Anfang ist gemacht! Doch gut Ding will Weile haben. Ein elektrischer Antrieb kann nicht von heute auf morgen den Verbrennungsmotor ersetzen. Auch Verkehrsbetriebe müssen weit vorausplanen, wenn sie ihre Flotte elektrifizieren wollen. Für den Durchbruch ist ein langer Atem nötig. E-Busse dürften anfangs wesentlich teurer sein als konventionelle Modelle. Zudem ist ihre Reichweite noch eingeschränkt. Ladestationen müssen eingerichtet werden, die Werkstätten organisieren sich um: Keiner der neuen Busse wird jemals einen Ölwechsel brauchen. Gewaltige Veränderungen wird es auch in der Produktion geben. Denn ein Elektrobus besteht aus weniger Teilen als ein Bus mit Verbrennungsmotor. Früher oder später macht sich das daran bemerkbar, dass nicht mehr so viele Mitarbeiter gebraucht werden. Gut, dass sich Management und Arbeitnehmerseite im Mannheimer Werk schon seit vielen Monaten damit befassen. Daimler hat die Zukunftssicherung für die Beschäftigten verlängert. Bis 2024 sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Das gibt erst einmal Sicherheit. Und es lässt genügend Zeit, um an Konzepten für die neue Arbeitswelt zu feilen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

