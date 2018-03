Liebe Leser,

hier gilt es genau hinzuschauen: Denn bei den sogenannten "preference shares" der Steinhoff Investment Holdings Limited ist in Südafrika von der Börse Johannesburg der Handel gestoppt worden. Es geht hier aber nicht um die Aktien der Steinhoff International Holdings, die in Frankfurt ihr Erstlisting hat und bei vielen Anlegerinnen und Anlegern in Mitteleuropa schlicht als "Steinhoff" bekannt ist. Die "Steinhoff Investment Holdings Limited" ist laut Unternehmensangaben eine ... (Peter Niedermeyer)

