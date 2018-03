Liebe Leser,

E.ON hat am Montag ein ganz wichtiges Signal ausgesendet. Die Aktie befindet sich auf dem Weg zurück in die Zone, in der ein Ausbruch nach oben möglich ist. Die Aktie ist zwar charttechnisch angeschlagen, aber noch nicht zerstört. Nun sei es möglich, dass der Aufwärtstrend wieder erreicht wird, meinen charttechnische Analysten. Im Einzelnen: Es ging um mehr als 3 % nach oben. Dies markiert aus Sicht der Charttechniker noch keinen Turnaround, dennoch sei der Titel auf dem Weg, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...