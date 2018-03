Genf (ots) -



Britische Premiummarken präsentieren richtungweisende neue Modelle

Zwei Impulsgeber des Genfer Salons stehen auf dem Stand von Jaguar

Land Rover



- Zwei Stars in Genf: Elektro-SUV Jaguar I-PACE und Range Rover SV

Coupé

- Rein elektrisch angetriebener I-PACE vereint Nachhaltigkeit mit

Sportwagen-Performance, Vierradantrieb und Platz für fünf Personen

und Gepäck

- Das erste Luxus-SUV-Coupé im Full-Size-Segment: Range Rover SV

Coupé wird in limitierter Auflage von Hand gefertigt



Zwei wegweisende neue Modelle feiern ihre Publikumspremieren bei

Jaguar Land Rover in Genf. Den 88. Internationalen Auto-Salon am

Genfer See bereichern die britischen Premiummarken auf ihrem Stand in

Halle 6 zum einen mit dem neuen Jaguar I-PACE, der die

Raubkatzen-Marke an die Spitze der elektrischen Revolution befördert

- zum anderen mit dem Range Rover SV Coupé, dem ersten

Luxus-SUV-Coupé im Full-Size-Segment.



Die PACE-Familie aus dem Haus Jaguar erfährt in Genf Zuwachs mit dem

brandneuen Jaguar I-PACE, der vor wenigen Tagen erstmals der

Weltöffentlichkeit präsentiert wurde.

Der I-PACE wurde von vielen Kunden mit Spannung erwartet - verbindet

er doch die Nachhaltigkeit eines reinen Elektroantriebs mit

Sportwagen-Performance, Vierradantrieb und der Praxistauglichkeit

eines gross geschnittenen Fünfsitzer-Interieurs. Damit qualifiziert

sich der neue I-PACE als moderne elektrische Alternative zu

konventionellen Premium-SUV-Modellen.



An einer Schnellladestation mit 100 kW Gleichstrom erhält der Jaguar

I-PACE in nur 40 Minuten 80 Prozent seiner Batteriekapazität zurück.

Selbstverständlich wurden das neue Modell und sein emissionsfreier

Antrieb vor dem Serienstart eingehend getestet und dabei allen

denkbaren Extremen an Temperaturen und Untergründen ausgesetzt. Die

Jaguar-Schwestermarke Land Rover hat vor fast 50 Jahren mit dem Range

Rover die Klasse der luxuriösen Geländewagen begründet. Auf dem

Genfer Salon 2018 treten die 4x4-Spezialisten nun mit dem ersten

Luxus-SUV-Coupé im Full-Size-Segment an: dem in limitierter Auflage

produzierten Zweitürer Range Rover SV Coupé.



Das edle Coupé wird in Grossbritannien von Hand gefertigt. Der

eindrucksvolle und attraktive Neuzugang im Range Rover-Portfolio

glänzt neben seinem atemberaubenden Karosseriedesign mit bester

Interieurqualität. Materialauswahl und handwerkliche Verarbeitung

bewegen sich im Range Rover SV Coupé auf höchstem Niveau, gekrönt von

einer reichhaltigen Auswahl an Möglichkeiten zur Individualisierung

des Modells.



Lediglich 999 Exemplare des Range Rover SV Coupé werden weltweit auf

die Strasse gelangen - handgefertigt von den Fachleuten der Abteilung

Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations.



Jaguar Land Rover Chief Executive Officer Dr. Ralf Speth: "Jaguar

Land Rover präsentiert sich auf dem Genfer Salon als Impulsgeber in

Sachen Technologie und Attraktivität. Denn auf den Jaguar I-PACE

haben viele Kunden gewartet - und das Range Rover SV Coupé ist der

luxuriöseste und exklusivste Range Rover aller Zeiten."

Neben den beiden Publikumspremieren hält der Stand von Jaguar Land

Rover in Genf weitere Highlights bereit. So beispielsweise ein

massgeschneidertes Unikat des Jaguar XJ6, in Auftrag gegeben von

Nicko McBrain, Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden und seit

Kindesbeinen Jaguar-Fan.



Dieser "neue" Jaguar XJ6 Series III aus dem Jahr 1984 besitzt eine

Reihe einzigartiger Details, die sowohl durch die glanzvolle

Jaguar-Geschichte als auch das musikalische Erbe des

Iron-Maiden-Drummers inspiriert wurden.

Darüber hinaus breitet Jaguar Land Rover vor dem Messepublikum in

Genf sein gesamtes Modellprogramm aus - und das weit reichende

Engagement der Marken auf den Feldern sauberer, sicherer und smarter

Technologien.



Weitere Informationen und Fotos zur redaktionellen Nutzung

erhalten Sie unter www.media.jaguarlandrover.com



Anmerkungen für die Redaktion



Jaguar Land Rover auf dem Genfer Salon



Jaguar Land Rover präsentiert sich in Genf auf dem gemeinsamen

Stand 6221/6231 in Halle 6 des Palexpo. Die Pressekonferenz kann am

Dienstag, 6. März ab 11.45 Uhr im Livestream verfolgt werden. Die

entsprechenden Links:



Direkte URL: https://assets-iframe.ggwebcast.com/JLRGeneva2018/01/

iFrame Codes:

http://assets-iframe.ggwebcast.com/JLRGeneva2018/01/example/



Jaguar Land Rover



Jaguar Land Rover ist der grösste Automobilhersteller

Grossbritanniens, der zwei ikonische Marken vereint: Land Rover als

führender Produzent von SUV und Geländewagen der Premiumklasse - und

Jaguar als Premiumhersteller luxuriöser Limousinen, Sportwagen und

Crossover.



Das Gemeinschaftsunternehmen beschäftigt weltweit direkt 43.000

Mitarbeiter und sichert weitere zirka 240.000 Arbeitsplätze bei

Händlerbetrieben, Vertriebsgesellschaften und Zulieferern. Neben den

Produktionsstätten in Grossbritannien verfügt Jaguar Land Rover über

weitere Werke in China, Brasilien, Österreich und der Slowakei. In

den vergangenen sieben Jahren hat Jaguar Land Rover die

Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt sowie Fahrzeugverkäufe und Umsatz

im gleichen Zeitraum mehr als verdreifacht.



Kontakt:

Karin Held

Director Marketing, PR & Sponsoring

Telefon: 062 788 85 03

E-Mail: karin.held@jaguar-lr.ch