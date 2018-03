Liebe Leser,

Alibaba konnte am Montag erneut aufsatteln, allerdings nur minimal. Der Wert hat sich in den zurückliegenden Wochen, die von einer allgemeinen Marktschwäche geprägt waren, besser gehalten als so manch anderer Titel. Daraus leiten Chartanalysten die Chance ab, es könne um mindestens 10 % nach oben gehen. Konkret: Am Montag sattelte die Aktie einige Cent auf, was an sich schon erfreulich ist. Doch viel wichtiger ist, dass die Aktie damit vor allem ein wichtiges Signal im laufenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...