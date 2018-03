Erstmals seit seiner Machtübernahme 2011 empfängt Nordkoreas Machthaber Vertreter aus dem Nachbarland Südkorea. Ist es der Beginn einer nachhaltigen Annäherung?

Südkorea und Nordkorea befinden sich auf einem Annäherungskurs. Nun hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erstmals seit seiner Machtübernahme Ende 2011 hochrangige Vertreter des Nachbarlandes getroffen. Kim habe für die Besucher in der Hauptstadt Pjöngjang ein Abendessen gegeben, teilte das Präsidialamt in Seoul am Montag mit. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Geleitet wurde die fünfköpfige Delegation aus dem Süden vom nationalen Sicherheitsberater Chung Eui Yong und von Geheimdienstchef Suh Hoonin. Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte die Vertreter nach Nordkorea geschickt, um über eine weitere Annäherung zu verhandeln. Zudem sollten sie Gesprächen zwischen der kommunistischen Führung Pjöngjangs und den USA über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm fördern.

Laut staatlichen nordkoreanischen Medien wurde die Delegation vom nordkoreanischen Diplomaten Ri Son Gwon begrüßt. ...

