Volkswagen will angesichts drohender Fahrverbote verstärkt sauberere Autos auf die Straße bringen. "Ganz kurzfristig geht es darum, jetzt effizientere und saubere Fahrzeuge in die Städte zu bringen, um die drängenden Probleme zu lösen", sagte Konzernchef Matthias Müller am Vorabend des Genfer Autosalons. "Die vergangenen Tage haben einmal mehr gezeigt: Wir dürfen dabei keine Zeit verlieren." Vergangene Woche hatte das Bundesverwaltungsgericht wegen der hohen Stickoxidbelastung in einigen Städten den Weg für Fahreinschränkungen freigemacht.

Laut Müller geht um ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um die Luftbelastung zu senken. Es reicht vom Umtausch weiterer ...

