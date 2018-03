DZ Bank senkt fairen Wert für Thyssenkrupp auf 25 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp mit Blick auf die geplanten US-Strafzölle auf Stahlimporte von 27,40 auf 25,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen leicht. Das größte Risiko für Thyssenkrupp gehe primär von Umlenkeffekten aus. Mittelfristig aber werde der Konzern seine Abhängigkeit vom zyklischen Stahlgeschäft reduzieren.

Macquarie hebt Ziel für Netflix auf 330 US-Dollar - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Netflix von 275 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streamingdienst profitiere von langfristigen Trends, die einen höheren Aktienkurs rechtfertigten, schrieb Analyst Tim Nollen in einer am Montag vorliegenden Studie. So könnte die weitere Verbreitung von Fernsehern mit besonders hoher 4K-Auflösung den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer erhöhen.

DZ Bank senkt fairen Wert für Zalando auf 41 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Zahlen für 2017 von 43 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Margenausblick des Online-Modehändlers für 2018 habe die Markterwartungen nicht erfüllt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei Zalando ein typisches Wachstumsunternehmen, bei dem die Marktanteile und nicht die Profitabilität maßgeblich seien.

NordLB senkt Ziel für Volkswagen Vz auf 185 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 189 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es sei fraglich, ob sich die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger in nächster Zeit zu einem für die Anleger angemessenen Preis an die Börse bringen lasse, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Sinnvoller wäre wohl eine Modulstrategie mit Man und Scania.

Independent Research senkt Ziel für Siemens auf 118 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens nach Details zum Börsengang der Medizintechnik von 126 auf 118 Euro gesenkt. Die Anzahl der platzierten Aktien sei geringer als erwartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie und beließ die Einstufung für Siemens auf "Halten". Dem Volumen von 15 Prozent des gesamten Aktienkapitals stehe eine Markterwartung von 20 bis 25 Prozent gegenüber. Dies sowie der Platzierungspreis dürften den zuletzt hohen Kursschwankungen am Aktienmarkt geschuldet sein. Mit einem Börsenwert des platzierten Kapitals von 3,39 bis 4,65 Milliarden Euro wäre Healthineers ein Kandidat für den MDax.

Kepler senkt Ziel für Alstria Office auf 13,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Alstria Office nach Jahreszahlen von 14,50 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Büroimmobilien-Anbieters habe gute Arbeit geleistet, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Kennziffern ein positives Branchenumfeld signalisiert. Das neue Kursziel reflektiere die im Zuge der jüngsten Kapitalerhöhung gestiegene Aktienanzahl.

Credit Suisse nimmt ProSiebenSat.1 mit 'Underperform' wieder auf

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ProSiebenSat.1 mit "Underperform" und einem Kursziel von 27,10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei überbewertet angesichts des gedämpften Ausblicks für das Wachstum im deutschen TV-Werbegeschäft, des Drucks auf die Margen durch steigende Kosten und der Risiken mit Blick auf das neue Management, schrieb Analystin Sophie Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Produktionsgeschäft sei zu klein, um wirkliches strukturelles Wachstum zu schaffen und damit mittelfristig die Schwäche der Werbeumsätze abzufedern.

Credit Suisse senkt Beiersdorf-Ziel auf 103 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 107 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung einer sinkenden Profitabilität des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognose für 2018 reduziert, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich mit den europäischen und US-amerikanischen Wettbewerbern weise Beiersdorf aber das klar stärkste organische Wachstum auf, betonte er.

Commerzbank hebt Ziel für Aareal Bank auf 43 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Aareal Bank nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Dunst erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Dividende und den Gewinn je Aktie. Der Überschuss und die harte Kernkapitalquote des Immobilienfinanzierers hätten seine Erwartungen klar übertroffen.

UBS hebt Ziel für Barclays auf 245 Pence - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 225 auf 245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte der britischen Bank entwickelten sich zunehmend dynamischer, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie und verwies zudem auf Aussagen zu geringeren Steuern, höhere risikofreie Zinssätze und auch Aktienrückkäufe.

