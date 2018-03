DALLAS (USA), 5. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat YPO (http://www.ypo.org/), der weltweit wichtigste Verband für leitende Führungskräfte, die Wahl von Pascal Gerken in das höchste gewählte Amt bei YPO bekanntgegeben. Herr Gerken wird nun Vorsitzender des Vorstands von YPO für 2018-2019. Gerken, das 67. Mitglied, das dieses Amt bekleidet, löst den derzeitigen Vorstandsvorsitzenden von YPO, J. Randall Waterfield, ab und tritt sein Amt am 1. Juli 2018 an.

Herr Gerken, der Mitglied der Ortsgruppen von YPO in Brüssel und Yangon ist, ist der CEO der Gerken Group, einem führenden Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Graphittechnologie. Das Unternehmen, das 275 Mitglieder beschäftigt, wurde im Jahr 1936 von seinem Großvater gegründet und ist inzwischen seit 2016 Teil der Wabtec Corporation.

Darüber hinaus ist er Mitbegründer von GRAGER SA, einer Immobiliengruppe mit Immobilienanlagen in Berlin und Brüssel, sowie Gründer von Coral Green Myanmar, einem Gastgewerbeunternehmen, die sich dem Bau von nachhaltigen Resorts in Schwellenmärkten verschrieben hat.

"Herr Gerken ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Weltbürger, der unsere Ideale bei YPO verkörpert", sagte Herr Waterfield. "Er führt mit dem Herzen und wird ein leidenschaftlicher Botschafter für unsere mehr als 25.000 Mitglieder sein."

Gerken hat das Institut Supérieur Européen du Tourisme in Louvain-la-Neuve, Belgien, besucht. Danach ging er zur Militärakademie für Kavallerieoffiziere in Bourg-Leopold in der belgischen Provinz Limburg und verbrachte zwei Jahre als Leutnant im 1. Regiment der Lanciers, bevor er ins Familienunternehmen zurückgerufen wurde.

"In den letzten 12 Jahren ist YPO ein integraler und wesentlicher Teil meiner Tätigkeit als Führungskraft gewesen", sagte Gerken. "Ich fühle mich geehrt, dass ich für diese prestigeträchtige Funktion ausgewählt wurde, und freue mich darauf, YPO und die Mission des Verbands zu unterstützen, bessere Führungskräfte durch lebenslanges Lernen und den Austausch von Ideen zu schaffen."

Der Vorstandsvorsitzende von YPO wird aus den Mitgliedern des Vorstands und von diesen gewählt. Gerken setzt die Tradition des Gründers und ersten Präsidenten von YPO, Ray Hickok, fort, der die Norm für gleichrangige Führung aufgestellt hat. Heute engagieren sich mehr als 30 der früheren Vorstandsvorsitzenden im Verband.

Gerken ist gewähltes Mitglied des Vorstands von YPO und leitet zurzeit den Rat der Mitglieder von YPO. Darüber hinaus ist er Mitglied des Komitees für Ortsverbände und Regionen sowie des Strategie-Komitees. Er ist seit 2006 Mitglied von YPO und hat verschiedene Funktionen im Verband innegehabt, unter anderem als Vorsitzender für die Region Europa, als Vorsitzender für das Netzwerk für weltweite Geschäftstätigkeiten und als Vorsitzender des YPO-Ortsverbands Brüssel.

Zusätzlich hat Gerken aktiv die Erweiterung von YPO auf der ganzen Welt verfochten und unterstützt und die Verbände YPO Myanmar, YPO Alcatraz und YPO Euro Star gegründet.

ÜBER YPO

Der weltweit wichtigste Verband für leitende Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform für leitende Führungskräfte, in der sie sich engagieren, lernen und entwickeln können. Die Mitglieder von YPO nutzen das Wissen, den Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten Unternehmensleiter der ganzen Welt, um positive Effekte auf das Geschäft, die Persönlichkeit, Familie und die Gemeinschaft hervorzurufen.

Heute steht YPO mehr als 25.000 Mitgliedern in 130 Ländern über verschiedene Branchen und Unternehmensarten hinweg zur Seite. Insgesamt beschäftigen die Unternehmen der Mitglieder von YPO mehr als 16 Millionen Menschen und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Ein Leben lang. Weitere Informationen erhalten Sie unter YPO.org (http://www.ypo.org/).

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobilnummer: +1 972 207 4298

press@ypo.org (mailto:press@ypo.org)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: YPO via Globenewswire