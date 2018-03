NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleger haben am Montag die Sorgen um einen verschärften Handelskonflikt zwischen den USA und Europa beiseite geschoben. Nach einem schwachen Auftakt stiegen die Kurse bis zum Handelsschluss merklich. Rückenwind kam von guten Konjunkturdaten: In den USA hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Februar weniger stark eingetrübt als erwartet.

Der Dow Jones Industrial stieg um 1,37 Prozent auf 24 874,76 Punkte. Damit konnte der US-Leitindex seine Verlustserie der Vortage beenden. Auch die weiteren Indizes erholten sich: Der breit gefasste S&P 500 stieg um 1,10 Prozent auf 2720,94 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,03 Prozent auf 6881,28 Punkte zu. Auch diese Indizes hatten zum Handelsauftakt noch im Minus gelegen./das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0297 2018-03-05/22:23