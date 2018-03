Zum Abschluss des 25. Spieltages in der 2. Liga hat Bochum in Ingolstadt mit 1:0 gewonnen. Nachdem Ingolstadts Stefan Kutschke in der 28. Minute einen Foulelfmeter vergab, nutzte Bochum die frustrierte Stimmung der Gastgeber aus und kam vier Minuten später zum entscheidenden Siegtreffer durch Robert Tesche.

In der Tabelle rückt Bochum damit auf Platz 14 hoch, Ingolstadt ist auf Platz elf. An der Tabellenspitze steht nach dem 25. Spieltag wieder Fortuna Düsseldorf, gefolgt von Nürnberg und Kiel.