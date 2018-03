Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zum Auftakt der neuen Woche wieder Mut gefasst. So startete der DAX mit neuer Energie nach dem "Ja" zur GroKo. Im frühen Handel hatte der drohende Handelskonflikt mit den USA noch für leichte Verluste gesorgt. Am Ende überwog dann allerdings die Erleichterung über die Neuauflage der großen Koalition ("GroKo") in Deutschland. Der deutsche Leitindex schloss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...