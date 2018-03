SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), der führende Anbieter im Bereich Identity Governance für Unternehmen, hat heute die umfassende Bereitstellungsstrategie des Unternehmens vorgestellt, die den Kunden folgende Implementierungsoptionen für ihre Identity-Governance-Plattform bietet: Software-as-a-Service, in der Public Cloud, in ihrem eigenen Rechenzentrum oder von einem Managed-Service-Anbieter.SailPoint ist der erste und einzige Anbieter, der eine umfassende Identity-Governance-Plattform anbietet und gleichzeitig den Kunden die Wahlfreiheit verschafft, die Implementierungsoption zu wählen, die ihren Anforderungen am besten entgegenkommt.

"Weltweite Unternehmen sehen sich einer Vielzahl von sich ändernden Geschäftsanforderungen gegenüber, die sie wiederum zwingen, ihre Infrastruktur weiterzuentwickeln. Einige Unternehmen gehen zu einer Cloud-First-Strategie über, während andere nach einer Bereitstellungsoption suchen, die ihren Bedarf an qualifiziertem Personal reduziert und die Investitionskosten für die Infrastruktur begrenzt", so Kevin Cunningham, Chief Strategy Officer und Mitgründer von SailPoint. "Ungeachtet seines bevorzugten Ansatzes benötigt jedes Unternehmen eine Identity-Governance-Plattform, die dessen gesamte hybride IT-Umgebung verwaltet. Wir haben festgestellt, dass unseren Kunden ein umfassendes Paket an Implementierungsoptionen zu bieten, ihnen die Freiheit gibt, die Identity-Governance-Bereitstellungsstrategie zu wählen, die am besten zu ihrer Infrastrukturstrategie passt."

SailPoints kundenorientierte Bereitstellungsstrategie

Weltweite Unternehmen können die marktführenden Identity-Governance-Lösungen von SailPoint über die folgenden umfassenden Optionen implementieren:

SaaS: Als schlüsselfertiges SaaS-Angebot, das es mittelgroßen Unternehmen ermöglicht, schnell einen umfassenden Identitätsansatz zu wählen, der die Vorteile der schnellen Amortisationszeit und Benutzerfreundlichkeit von SaaS nutzt

Als schlüsselfertiges SaaS-Angebot, das es mittelgroßen Unternehmen ermöglicht, schnell einen umfassenden Identitätsansatz zu wählen, der die Vorteile der schnellen Amortisationszeit und Benutzerfreundlichkeit von SaaS nutzt Public Cloud: Kunden, die auf einer Public-Cloud-Plattform gehostet werden (wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure), um die Nutzen einer vollständig betriebseigenen und selbst betriebenen Identity-Governance-Plattform auszunutzen, ergänzt um die Agilität und Effizienz der Public Cloud

Kunden, die auf einer Public-Cloud-Plattform gehostet werden (wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure), um die Nutzen einer vollständig betriebseigenen und selbst betriebenen Identity-Governance-Plattform auszunutzen, ergänzt um die Agilität und Effizienz der Public Cloud Rechenzentrum: Vor Ort implementiert für Unternehmen, die die vollständige Kontrolle über ihre Identitätsinfrastruktur behalten und gleichzeitig auf die komplexen Anforderungen der Umgebung eines Großunternehmens eingehen möchten

Vor Ort implementiert für Unternehmen, die die vollständige Kontrolle über ihre Identitätsinfrastruktur behalten und gleichzeitig auf die komplexen Anforderungen der Umgebung eines Großunternehmens eingehen möchten Managed Service: Gehostet und bereitgestellt von einem vertrauenswürdigen Managed-Service-Anbieter,der einen Teil oder die gesamte Identity-Governance-Administration an einen bewährten Dienstanbieter delegiert, um die allgemeinen Bemühungen im Bereich Identität zu bewerten, zu implementieren, zu verwalten und zu unterstützen

"Der Markt ist gereift und hat sich weiterentwickelt, sodass Unternehmen nun unterschiedliche Präferenzen bei Bereitstellungsmodellen haben", fuhr Cunningham fort. "Während einige unserer größten Kunden die Migration in die Public Cloud bevorzugen, entscheiden sich andere für eine Implementierung vor Ort. Andererseits kann ein schnell wachsendes mittelgroßes Unternehmen ein SaaS-Angebot bevorzugen. Dazwischen befindet sich der aufstrebende MSP-Markt. Wir freuen uns, unseren Kunden bei Implementierungsoptionen eine Wahl anbieten zu können."

SailPoint arbeitet mit einer Reihe von MSP-Partnern, einschließlich globaler Systemintegratoren und regionaler Wiederverkäufer. Einige unserer derzeitigen Partner sind Accenture, Column Technologies, Grabowsky, IDMWORKS, NNIT und PwC.

"Unsere Kunden suchen einen unmittelbaren Nutzen bei Identity-Governance-Werkzeugen. Sie brauchen schnelle Bereitstellungsmuster, Plattformvielfalt und Sicherheitsdienste, um sicherzustellen, dass interne und externe Benutzer Anpassungsfähigkeit besitzen, während Fähigkeiten zunehmen", so Rex Thexton, Managing Director, Digital Identity bei Accenture Security. "Verbunden mit einer Identity-Governance-Strategie liefert dies den entscheidenden Sicherheit-zuerst-Ansatz, der nötig ist, um unseren Kunden dabei zu helfen, Risiken bei ihren Programmen schnell auszuräumen."

"Unsere Kunden wünschen sich die schnellste Amortisationszeit, wenn sie ein Identity-Governance-Programm implementieren", so Richard Mardling, Director, Identity Access Management bei PwC. "Indem wir eine Vielzahl von Implementierungsoptionen anbieten, einschließlich der Möglichkeit des Einsatzes als Managed Service, können wir Identity-Governance-Programme für unsere Kunden anpassen, sodass sie ihrer Geschäftsumgebung am besten gerecht werden. Damit können unsere Kunden schneller erkennen, welchen Einfluss die Identität auf ihr Geschäft hat."

