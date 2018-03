FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat am Montag Veränderungen in ihren Aktienindizes mit Wirkung zum 19. März 2018 bekannt gegeben. Die Aktien der Covestro AG werden in den DAX aufgenommen und ersetzen dort Prosiebensat.1 Media. Die Aufnahme von Covestro erfolgt nach der Fast-Entry-Regel; das Unternehmen qualifiziert sich aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den DAX. Prosiebensat.1 Media wechseln in MDAX.

In MDAX ergeben sich zudem folgende Änderungen: Aroundtown werden aufgrund der Fast-Entry-Regel aufgenommen und ersetzen die Aktien der Steinhoff International, die den Index verlassen. Außerdem wechseln Rocket Internet in den MDAX und ersetzen Südzucker, die sich aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung nicht mehr für einen Verbleib im Index qualifiziert.

Im SDAX-Index kommt es zu folgenden Wechseln: Steinhoff International und Südzucker werden nach ihrer Herausnahme aus dem MDAX entsprechend im SDAX aufgenommen. Neu hinzu kommen zudem die Aktien der Corestate Capital Holding und der Jost Werke. Gerry Weber International und MLP verlassen den SDAX, ebenso Aroundtown und Rocket Internet, die in den MDAX wechseln.

In den TecDAX werden Aumann und Isra Vision aufgenommen und ersetzen dort GFT Technologies und Adva Optical Networking.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse ist der 5. Juni 2018.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + DAX - NEUAUFNAHME - Covestro + DAX - AUSGESCHIEDEN - Prosiebensat.1 + MDAX - NEUAUFNAHME - Prosiebensat.1 - Aroundtown - Rocket Internet + MDAX - AUSGESCHIEDEN - Steinhoff International - Südzucker - Covestro + TecDAX - NEUAUFNAHME - Aumann - Isra Vision + TecDAX - AUSGESCHIEDEN - GFT Technologies - Adva Optical Networking + SDAX - NEUAUFNAHME - Steinhoff International - Südzucker - Corestate Capital - Jost Werke + SDAX - AUSGESCHIEDEN - Gerry Weber International - MLP - Aroundtown - Rocket Internet ===

