FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind die Kurse deutscher Aktien im nachbörslichen Geschäft nach Xetra-Schluss am Montagabend mit der Rally an der Wall Street nach oben gelaufen. Das galt auch für Deutsche Euroshop, die 2,7 Prozent fester gestellt wurden - bei allerdings mauen Umsätzen. Die Deutsche Euroshop hatte im abgelaufenen Jahr Umsatz und operativen Gewinn gesteigert und will die Dividende erhöhen, wie der Konzern nachbörslich mitgeteilt hatte. Unterm Strich blieb allerdings 40 Prozent weniger übrig.

Volkswagen steckt in den kommenden Jahren Milliardenbeträge in die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote und setzt dabei besonders auf Städtepartnerschaften. Bis 2022 investiert der Wolfsburger Konzern über 34 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Vernetzung und Mobilitätsdienste. Die Titel wurden 1,3 Prozent fester getaxt. Die umfangreichen Indexänderungen in der DAX-Familie, die die Deutsche Börse am Abend mitgeteilt hatte, spielten bei der Kursfindung noch keine Rolle.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.167 12.091 +0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 05, 2018 16:56 ET (21:56 GMT)

