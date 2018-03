Lasersysteme auf Basis der ULTRA-Plattform sind für das Präzisionslaserschneiden, die Laserablation und Laseroberflächenbehandlung konzipiert und eignen sich ideal für Bereiche wie Fertigung, Forschung und Entwicklung, wissenschaftliche Forschung und Prototypentwicklung. Zu den wesentlichen Eigenschaften der Serie gehören die schnelle, hochpräzise Laserstrahlpositionierung und die Flexibilität zur Konfiguration mit 9,3- und 10,6-µm-CO 2 -Lasern sowie 1,06-µm-Faserlasern. Sämtliche Laser werden luftgekühlt in einem Leistungsbereich zwischen 10 und 150 Watt für CO 2 - bzw. 40 bis 50 Watt für Faserlaser.

The ULTRA 9MW offers MultiWave processing of thin materials. (Photo: Business Wire)

Dank der Vielfalt an Wellenlängen und Leistungsbereichen eignen sich die ULTRA-Plattformen besonders gut für die Modifikation von organischem Material wie beispielsweise Plastikfolien, Industriestoffe, technische Kunststoffe, Klebstoffe, Verbundmaterialien und viele andere Werkstoffe, die in Bereichen wie Luftfahrt, Automobilindustrie, Elektronik, Medizintechnik und Batteriefertigung zum Einsatz kommen.

Zu den wesentlichen Eigenschaften der ULTRA-Serie gehören die Verarbeitungsfunktionen MultiWave und MultiWave Hybrid, Präzisionsfokus mit Autofokus, verstellbare Laserleistungsdichte, eine Automatisierungsschnittstelle, Kameraregistrierung, eine integrierte Touchscreen-Benutzerschnittstelle und Support für Branderkennung und -unterdrückung.

Die ULTRA-9MW-Plattform bietet MultiWave-Verarbeitung für dünne Materialien und unterstützt eine auswechselbare CO 2 - oder Faserlaser-Quelle.

Dank der Technik MultiWave Hybrid bietet die ULTRA-9MWH-Plattform ein Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich Materialverarbeitung und kann die größte Bandbreite an kompatiblen Materialien verarbeiten. Diese einzigartige Technologie nutzt eine kombinierte Laserstrahlleistung, die aus bis zu drei Wellenlängen besteht 9,3 µm, 10,6 µm und 1,06 µm -, in einem einzigen Koaxialstrahl. Jede spektrale Komponente des Strahls wird unabhängig gesteuert und kann in Echtzeit moduliert werden.

Weitere Informationen über diese Technologie gibt es unter https://www.ulsinc.com/de/products/platforms/ultra-9mw und https://www.ulsinc.com/de/products/platforms/ultra-9mwh.

