Branchenspezifische Anerkennung von One Planet Awards in Form mehrerer gewonnener Preise für hervorragenden Kundendienst und Unternehmenswachstum

Rimini Street, Inc., (Nasdaq:RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und entsprechenden Dienstleistungen, und führender externer Support-Anbieter für Softwareprodukte von Oracle und SAP, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit drei Auszeichnungen der "One Planet Best in Business and Professional Excellence Awards" geehrt wurde, und zwar für das fortlaufende Engagement des Unternehmens für hervorragende Kundendienstleistung sowie sein außergewöhnliches Wachstum und seine Erfolge, einschließlich des öffentlichen Börsengangs von RMNI an der Nasdaq im Jahr 2017. Zu den gewonnenen Auszeichnungen von Rimini Street gehören die für den 'Innovativsten Service des Jahres' und die als 'Kundenfreundlichstes Unternehmen des Jahres' wie auch als 'Unternehmen des Jahres'.

Rimini Street Wins Company of the Year Award (Photo: Business Wire)

Außergewöhnliches Unternehmenswachstum und hervorragende Kundendienstkompetenz

Rimini Street erreichte im Jahr 2017 mehrere wichtige Meilensteine, die zu seiner Anerkennung als Unternehmen des Jahres beitrugen. Zusätzlich zu seinem öffentlichen Börsengang, verzeichnete Rimini Street auch im dritten Quartal 2017 sein 47. Wachstumsquartal in ununterbrochener Folge und steigerte für die gleiche Periode seinen Netto-Quartalsertrag um 32 gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen startete auch seinen Support für sechs neue Produktlinien, führte seine Sicherheitslösung der nächsten Generation für Datenbanken ein, erweiterte seine Präsenz in Brasilien und eröffnete ein erstes Büro in Frankreich.

Rimini Streets Team für Global Service Delivery (GSD, globale Dienstleistungsbereitstellung) verdiente sich zwei Kundendienstauszeichnungen für das Erzielen einer Kundenzufriedenheitsbewertung im Jahr 2017 von insgesamt 4,8 von 5,0 möglichen Punkten (wobei 5,0 für "exzellent" steht) und die Erreichung von durchschnittlichen Reaktionszeiten von weniger als fünf Minuten bei allen Fällen erster Priorität. Allein während der ersten drei Quartale des Jahres 2017 erledigte die Gruppe über 20.000 Support-Fälle in mehr als 40 Ländern.

Rimini Streets GSD-Team besteht aus über die ganze Welt verteilte Fachleute, die globale Kundenoperationen unterstützen, indem sie Dienstleistungen wie Interoperabilität, Sicherheitsberatung und Leistungsoptimierung durchführen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden branchenführende Service-Level-Agreements, die unter anderem eine garantierte 15-minütige Reaktionszeit für entscheidend wichtige Fälle erster Priorität sowie einen an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr verfügbaren Support umfassen. Ebenfalls stellt das Unternehmen jedem einzelnen Kunden einen persönlichen zuständigen, lokalen erstrangigen Support-Techniker mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung mit der spezifischen Anwendung beziehungsweise mit dem System des Kunden zur Verfügung.

"Rimini Street startete vor mehr als einem Jahrzehnt mit der Mission, den Markt für Support von Unternehmenssoftware umzukrempeln, indem wir unseren Kunden in aller Welt den reaktionsschnellsten und qualitativ besten Support der gesamten Branche bereitstellen", sagte Brian Slepko, Senior Vice President, Global Service Delivery, von Rimini Street. "Die Gewährleistung der Zufriedenheit unserer Kunden und deren Erfolg motivieren uns dazu, kontinuierlich zu innovieren und in neue Produkte und Dienstleistungen zu investieren, um deren sich wandelnde Bedürfnisse anzugehen. Wir fühlen uns geehrt durch die Anerkennung von One Planet Awards für Rimini Streets beständiges Engagement für die Bereitstellung des ‚Gold Standard' an Kunden-Support wie auch für die Anerkennung als Unternehmen des Jahres für unser starkes, durchgängiges Wachstum."

One Planet Awards ist das weltweit renommierteste Auszeichnungsprogramm, das die in jeglicher Branche aus aller Welt besten Unternehmen und beste fachliche Kompetenz ehrt. Organisationen aus aller Welt öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, von groß bis klein sowie Start-ups dürfen Nominierungen einreichen.

Über die Auszeichnungen "One Planet Awards"

One Planet Awards erkennt Unternehmen für ihre geschäftlich und fachlich außerordentlich hohe Kompetenz an. Die One-Planet-Awards-Auszeichnungen werden zurzeit im Rahmen getrennter Kategorien verliehen; dazu gehören auf weltweiter Ebene herausragende Einzelpersonen, Führungskräfte, Teams, neue Produkte und Dienstleistungen, PR, herausragendes Marketing und Unternehmenskommunikation sowie herausragende Unternehmen. Weiteres über die One Planet Awards erfahren Sie auf www.oneplanetawards.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende externe Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.450 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängiger Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie https://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, wenn auch nicht ausschließlich, Aussagen zu unserem Umsatzausblick für 2017, zur Branchenentwicklung, zukünftigen Ereignissen, zukünftigen Möglichkeiten und Wachstumsinitiativen, Schätzungen bezüglich des Gesamtzielmarkts von Rimini Street und Prognosen über kundenseitige Einsparungen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten; die Unfähigkeit, bestehende Schulden zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; Veränderungen hinsichtlich Steuern, staatlicher Gesetze und Vorschriften; Maßnahmen hinsichtlich der Produkt- und Preisgestaltung von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Führungsteams von Rimini Street; die Unfähigkeit, die aufgrund der Fusionstransaktion mit GPIAC erwarteten Vorteile zu realisieren, darunter Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäftstätigkeiten von GPIAC und Rimini Street; Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wertes der RMNI-Stammaktien; die Unfähigkeit, Kosteneinsparungen in der erwarteten Höhe und im erwarteten zeitlichen Rahmen sowie betriebliche Synergien zu realisieren. Weitere Risiken und Ungewissheiten werden behandelt im aktuellen Bericht von Rimini Street auf Formblatt 8-K/A, der am 9. November 2017 eingereicht wurde, sowie in anderen Dokumenten von Rimini Street, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Es können noch weitere Risiken vorliegen, die Rimini Street zurzeit kennt oder die Rimini Street derzeit für unwesentlich hält, welche jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt sind. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich gelten können.

2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

