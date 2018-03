In Amsterdam gibt es den ersten plastikfreien Supermarktgang der Welt, was Befürworter dazu veranlasste, Einzelhändler aufzufordern, dies auch in dem Vereinigten Königreich (UK) umzusetzen, wie Independent berichtet. Mehr als 700 Produkte werden in dem Gang ohne Plastikverpackung angeboten, der sich in einem neuen Pilotladen des Supermarktes Ekoplaza, in der niederländischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...