Die siebte Runde zur Erneuerung des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Kanada und Mexiko endet mit minimalen Fortschritten - und reichlich Frust.

Als US-Präsident Donald Trump vor Tagen seine Strafzölle auf Stahl und Aluminium ankündigte, hielten sich die Mexikaner anders als die Kanadier mit einer prompten Antwort zurück. Schließlich saßen in Mexiko-Stadt gerade die Unterhändler der drei Nafta-Staaten zusammen und grübelten in der mittlerweile siebten Runde über mögliche Annäherungen in den festgefahrenen Gesprächen.

Hinter den Kulissen aber machten die Mexikaner keinen Hehl aus ihrer Verstörung angesichts der Ankündigung des nördlichen Nachbarn, und allenthalben hieß es: Das erschwert die Gespräche über eine Anpassung und Modernisierung der Nordamerikanischen Freihandelszone zusätzlich.

Mexiko ist nach Kanada und Südkorea drittgrößter Stahllieferant der USA und hat deshalb massiven Grund, sich über hohe Zölle zu sorgen.

Die Nafta-Unterhändler waren am Montag gerade dabei, ihre gemeinsame Pressekonferenz für den Nachmittag abzustimmen, als Trump nachlegte: "Zölle auf Stahl und Aluminium werden nur heruntergenommen werden, wenn wir ein neues und faires NAFTA unterzeichnen", teilte der Präsident via Twitter mit.

Die Nordamerikanische Freihandelszone habe eine "massive Verlagerung von Unternehmen und Jobs" mit sich gebracht, schrieb Trump - zuungunsten der USA, wie der US-Präsident hinzufügte.

So klar war eine Verbindung zwischen Strafzöllen und der Nafta noch nie hergestellt worden. Und dementsprechend antwortete ...

