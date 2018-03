STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Wahl in Italien:

In den kommenden Tagen und Wochen werden auch die Weichen für die Zukunft der italienischen Linken gestellt. Der sozialdemokratische Partito Democratico ist der klare Verlierer dieser Wahl. In einem Wahlkampf, in dem alle das Blaue vom Himmel versprachen, ging die gemäßigte Linke mit ihrer Reformpolitik unter. Die Regierungspartei wurde vom Wähler brutal abgestraft und landete mit 18,7 Prozent sogar unter der 20-Prozent-Marke./zz/DP/stk

