REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Wahl in Italien:

Schlecht ist der Wahl-Ausgang allemal für die EU. Gerade bildet sich in Deutschland endlich wieder eine Regierung, da droht in der nächsten großen Volkswirtschaft ein politischer Stillstand. Die Regierungsbildung scheint in Rom nicht einfacher als in Berlin. Aber im Süden ist man geübter im Umgang mit Neuwahlen./zz/DP/stk

