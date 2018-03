BERLIN (dpa-AFX) - Der Sieg der europakritischen Kräfte bei der Parlamentswahl in Italien ist nach Ansicht der pro-europäischen Bürgerinitiative Pulse of Europe ein Anzeichen für eine geschwächte Demokratie. "Es hat sich der Trend fortgesetzt, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die etablierten Parteien verliert", sagte der Pulse-of-Europe-Gründer Daniel Röder der "Heilbronner Stimme" (Dienstag). Die Ränder und die Protestparteien würden stärker. "Aus meiner Sicht sind das Symptome einer schleichenden Demokratie-Erosion, die sich in vielen Ländern zeigt", so Röder.

"Italien wird nach dieser Wahl schwer zu regieren sein", erwartet der Pulse-of-Europe-Gründer. Die Politiker der demokratischen Parteien müssten das Vertrauen zurückgewinnen. "Gleichzeitig muss der demokratische Teil der Zivilgesellschaft aktiv werden und quasi "Brandmauern" gegen die Erosion errichten", forderte Röder.

Bei der Parlamentswahl in Italien erreichte die Fünf-Sterne-Protestbewegung mehr als 32 Prozent und wurde stärkste Einzelpartei. Das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vereinte rund 37 Prozent auf sich. Davon entfielen mehr als 17 Prozent auf die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini. Berlusconis Forza Italia kam auf rund 14 Prozent./gma/DP/zb

