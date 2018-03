Nach einem klasse Start in die Woche scheint der RWE Aktie eine gute Woche bevor zustehen. Dies wird alle Anleger und Investoren freuen, denn die Aktie hat die 20-Euro-Marke im Visier. Am Montag gehört die Aktie mit einem Plus von 6,01 Prozent zu den Gewinnern im DAX. Die Aktie geht mit einem Kurs von 16,92 Euro aus dem Handelstag. Die Aktie zeigte sich unbeeindruckt über den "hinterhältigen Anschlag" auf den Finanzvorstand der RWE Tochter innogy ...

