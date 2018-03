In der letzten Woche zeigte sich der gesamte Markt schwächelnd und so verlor auch die Nordex Aktie wieder an Boden. Der tiefste Punkt in der letzten Woche lag bei 8,84 Euro. Sieht man sich den Chart für die letzten 360 Tage an, verlor die Aktie knapp fünf Euro. Im letzen Monat verlor die Aktie rund 0,5 Euro, was nicht viel ist, aber jeder Verlust ist ein Verlust. Die letzte Woche lief ebenso wenig gut, wie die davor und die Aktie verlor 0,6 Euro. ...

