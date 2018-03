DWS, Healthineers oder Spotify: Privatanleger sollten IPOs lediglich beobachten

Börsengänge sind für eine lebendige Aktienlandschaft unverzichtbar. Das gilt sowohl für große als auch kleine IPOs. Derzeit wird in dieser Hinsicht viel geboten, daher werden auch Privatanleger in Versuchung gebracht, was aber nicht unbedingt sinnvoll ist. Ein Blick auf die Börsengänge von DWS, über Healthineers bis zu Spotify.

Notwendige Erneuerung. Fusionen und Übernahmen sind an der Börse Alltag. Da jedes Mal aber ein Unternehmen vom Kurszettel verschwindet, sind Börsengänge ebenfalls notwendig, soll die Liste an möglichen Investments nicht immer kleiner werden. Börsengänge sind dabei deutlich komplexer, als man gemeinhin denkt. Wir haben die theoretischen Hintergründe in einer kleinen Serie einmal beleuchtet: IPO und Börsengang - Basiswissen und Hintergründe (Teil 1) und (Teil 2).

Mitmachen oder nicht? Die Frage, ob ein Anleger an einem Börsengang teilnehmen sollte oder nicht, beantwortet sich durch das Anlegerprofil. Ein Anleger, der Aktien zum langfristigen Vermögensaufbau nutzt, sollte sich auf Unternehmen konzentrieren, die genau das auch leisten können. Also:

stabiles Geschäftsmodell, mit Wachstumsphantasie und vielleicht einer ordentlichen Dividende. Unternehmen, die frisch an der Börse sind, lassen sich in der Hinsicht aber selten fair beurteilen. Daher fallen diese Unternehmen für diesen Anlegertypus aus dem Raster. Wer dagegen eher spekulativ unterwegs ist, wird sich auch mal an einem Börsengang versuchen - manchmal lockt ein schöner Zeichnungsgewinn, manchmal aber leider auch nicht. Dann sitzt man auf Verlusten, noch ehe die Aktie so richtig auf dem Parkett angekommen ist.

