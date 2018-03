NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Deutsche Telekom nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen und Monate von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel bleibe auf 16,50 Euro, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Telekom-Aktie hat alleine in diesem Jahr knapp zwölf Prozent verloren und ist damit einer der schwächsten Dax-Werte seit Ende 2017. Seit dem Mehrjahreshoch von etwas mehr als 18 Euro im Mai 2017 sank der Börsenwert um mehr als ein Viertel auf zuletzt 62 Milliarden Euro./zb

Datum der Analyse: 06.03.2018

ISIN DE0005557508

