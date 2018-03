Auf dem Markenabend vor dem Autosalon in Genf vermeidet VW das Wort Diesel. Stattdessen beschwört der Konzern die elektrische Zukunft.

Diesel und Deutschland sind weit weg. Auf der Bühne in der Genfer Messehalle fährt das jüngste Produkt aus den Wolfsburger Designstudios vor, der ganze Stolz der Entwickler von Volkswagen. Das Auto ist auffällig in rot-metallic lackiert, dünne leuchtende Streifen an den Kotflügeln sind Ausdruck einer neue Formensprache.

"Der ID Vizzion ist der emotionalste Volkswagen", lobt VW-Markenchef Herbert Diess die Leistung seiner Entwickler. Dabei soll das Elektroautos noch mehr sein. Es soll die Zukunft von Volkswagen einläuten. Mit 650 Kilometern Reichweite und allen technischen Voraussetzungen für das Autonome Fahren soll die neue Top-Limousine aus dem VW-Konzern spätestens im Jahr 2022 bei den Händlern stehen.

Auch wenn das neue Modell für die Zukunft steht, erinnert bei der Präsentation manches an die Vergangenheit: Volkswagen feiert sich zum Auftakt des Genfer Automobilsalons selbst. Diesmal allerdings nicht mit PS-Boliden und Superstars, sondern einer neuen Konzernphilosophie. In der neuen Mobilitätswelt, wie VW sie an diesem Abend entwirft, müssen sich Automobilhersteller nicht mehr auf die Bewegung auf der Erde beschränken. "Personendrohnen können Menschen auch an ihren Zielort bringen", schwärmt VW-Vorstandschef Matthias Müller von den neuen Chancen der Zukunft.

Hinter Müller ist das Bild einer romantischen Landschaft zu sehen. Grüne Wiesen, schmucke Häuser und nur ganz wenige Autos. Doch die haben es in sich. Sie können autonom fahren, sind natürlich elektrisch angetrieben und bringen die Kinder im neuen VW-Schulbus sicher von Tür zu Tür.

So stellt sich Volkswagen die Zukunft vor: In 15 Jahren ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...