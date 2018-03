Geschäftsjahr 2017: Umsatzausweitung über Marktschnitt - Durchbruch der 15%-EBIT-Marke

Umsatz von CHF 168,0 Mio., plus 4,6%; positiver Währungseinfluss von CHF 1,7 Mio., respektive 1,1%

Schwellenländer mit starkem Wachstum von 9,2%

Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 25,5 Mio., Anstieg der EBIT-Marge auf 15,2%

Nettogewinn von CHF 19,1 Mio., plus 10,4%

Zwei Zukäufe: Übernahme Diatech 2017 und Kauf von KENDA anfangs 2018

Bezug des Erweiterungsbaus am Hauptsitz in Altstätten für Ende 2018 vorgesehen

Altstätten, 6. März 2018 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, baute im Geschäftsjahr 2017 die Marktanteile aus und steigerte den Umsatz über dem Marktschnitt. In einem anspruchsvollen Marktumfeld nahmen die Nettoerlöse der COLTENE Gruppe in der Berichtswährung Schweizer Franken um 4,6% auf CHF 168,0 Mio. (2016: CHF 160,7 Mio.) zu. In Lokalwährungen stieg der Umsatz organisch um 2,6%. Der positive Währungseffekt betrug CHF 1,7 Mio. oder 1,1% des Gesamtumsatzes. Der Umsatzbeitrag der ab April 2017 voll konsolidierten Diatech erreichte CHF 1,8 Mio. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf CHF 25,5 Mio. an und lag dank der Umsatzausweitung und Effizienzgewinnen 9,3% über dem Vorjahresergebnis (2016: CHF 23,3 Mio.). Mit dieser erneuten Verbesserung durchbrach COLTENE mit 15,2% (2016: 14,5%) ihr Ziel einer EBIT-Marge von über 15%. Der Reingewinn wuchs um 10,4% auf CHF 19,1 Mio. an (2016: CHF 17,3 Mio.). Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 28. März 2018 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 je Aktie vor (Vorjahr: CHF 2.70).

Im Geschäftsjahr 2017 baute COLTENE ihre Technologie- und Marktführerschaft aus und führte zahlreiche neue Produkte im Markt ein. Mit intensivierten Trainings und dem Ausbau der internationalen Verkaufsteams stärkte sie die Kundenbeziehungen. COLTENE hatte bereits 2001 die Diatech AG, ein spezialisierter Hersteller für qualitativ hochwertige Diamantbohrer im Dentalbereich, mit Ausnahme des US-Geschäfts erworben. Der Kauf der Diatech mit Sitz im amerikanischen Mount Pleasant, South Carolina, im März 2017 bereinigte die DIATECH Markensituation. Mit der Übernahme der liechtensteinischen KENDA mit Sitz in Vaduz erweiterte COLTENE im Januar 2018 ihr Sortiment an rotierenden Instrumenten. Kenda ist auf die Entwicklung, Produktion sowie den weltweiten Vertrieb von qualitativ hochwertigen Silikonpolierern fokussiert.

Geschäftsverlauf nach Regionen: Wachstum auf allen Kontinenten

Die Nettoerlöse der COLTENE Gruppe stiegen in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld in allen vier grossen Weltregionen in Schweizer Franken und Lokalwährungen an. In Europa, im Mittleren Osten sowie in Afrika (EMEA) steigerte COLTENE die Umsätze in Lokalwährungen um 1,0%, in Asien um 7,6%, in Nordamerika um 3,4% und in Lateinamerika dank einem ausgezeichneten Ergebnis in Brasilien um 9,4%. Der Gesamtumsatz teilte sich wie folgt auf die Verkaufsregionen auf: COLTENE erzielte 41,8% des Gruppenumsatzes in der Region EMEA (2016: 42,4%), 34,6% in Nordamerika (2016: 35,1), 13,2% in Asien (2016: 12,9%) und 10,4% in Lateinamerika (2016: 9,6%). Der Umsatz in den Schwellenländern nahm gegenüber dem Vorjahr vorab in der Berichtswährung um 9,2% zu, währungsbereinigt um 7,4% und erreichte einen Anteil von 28,4% (2016: 29,9%) am Gesamtumsatz.

Geschäftsverlauf nach Produktgruppen: Starke Behandlungshilfen

COLTENE weitete die Abverkäufe in allen Produktgruppen mit Ausnahme der Infektionskontrolle aus, die auf dem Vorjahresniveau verharrte. Die grösste Zunahme erzielte die Produktgruppe rotierende Instrumente mit 14,0%, was insbesondere auf die Akquisition der Diatech zurückzuführen ist. Es folgten die Behandlungshilfen mit einem Anstieg von 10,4% auf CHF 22.8 Mio. (2016: CHF 20,7 Mio.). Beide Gruppen profitierten von der Lancierung neuer Produkte, die das bewährte Sortiment ergänzten. Der Bereich Restauration legte um 2,5% auf CHF 41,4 Mio. zu (2016: CHF 40,3 Mio.). Die Umsätze der Produktgruppe Prothetik nahmen um 2,3% auf CHF 34,4 Mio. zu (2016: CHF 33,7 Mio.). Die übrigen Produkte steigerten den Umsatz um 1,2%.

Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz

Mit dem Ziel, weitere Effizienzgewinne zu realisieren sowie die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, erstellt COLTENE einen Ergänzungsbau am Hauptsitz in Altstätten, Schweiz. Mit der Modernisierung und Erweiterung des Hauptsitzes in Altstätten bekennt sich COLTENE klar zum Innovations- und Produktionsstandort Schweiz und setzt auf das hohe Ausbildungsniveau und überdurchschnittlich qualifizierte Mitarbeitende. Der Bezug der neuen Räumlichkeiten ist per Ende 2018 vorgesehen.

Wechsel auf Swiss GAAP FER

COLTENE stellt die Rechnungslegung ab dem Geschäftsjahr 2018 von IFRS auf Swiss GAAP FER um. Die Berichte für den Halbjahres- und Jahresabschluss 2018 und folgende werden entsprechend dem neuen Standard erstellt. Eine transparente Berichterstattung nach dem "true and fair view"-Prinzip ist mit Swiss GAAP FER weiterhin sichergestellt. Als Folge des Wechsels des Rechnungslegungsstandards wird die COLTENE Holding AG bei der SIX Swiss Exchange einen Segmentwechsel vom International Reporting Standard in den Swiss Reporting Standard mit Wirkung per 2. Juli 2018 (erster Handelstag im Swiss Reporting Standard) beantragen. Die Aktien der COLTENE Holding AG bleiben in den Indizes der SPI-Familie sowie in den beiden SXI-Indizes, SXI Life Sciences und SXI Bio+Medtech, der SIX Swiss Exchange enthalten.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2018 setzt sich die Gruppe zum Ziel, ihre führende Position weiter zu festigen, um an der erwarteten positiven Entwicklung des Dentalmarktes teilzuhaben und die EBIT-Marge über dem Niveau von 15% des Nettoumsatzes zu halten. Mittelfristig will das Management den Umsatz und die EBIT-Marge weiter verbessern. COLTENE erwartet aufgrund der Senkung der Unternehmenssteuern in den USA ab dem Geschäftsjahr 2018 eine Reduktion des Steueraufwandes in der Grössenordnung von rund CHF 1 Mio.

Kennzahlen (in CHF 1 000) 2017 2016 Delta % Nettoumsatz 167'990 160'665 4.6% Betriebsaufwand 90'509 87'524 3.4% Betriebserfolg (EBIT) 25'485 23'309 9.3% in % vom Nettoumsatz 15.2% 14.5% Nettogewinn 19'060 17'267 10.4% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 21'895 22'676 -3.4% Investitionen (netto) 5'870 5'608 4.7% Free Cashflow 16'025 17'068 -6.1% Kennzahlen (in CHF 1'000) 31.12.2017 31.21.2016 Delta in % Net Cash Position / (Nettoverschuldung) 13'759 8'649 59.1% Total Aktiven 167'311 160'392 4.3% Eigenkapital 121'705 112'251 8.4% in % des Totals der Aktiven 72.7% 70.0% Ausschüttung je Aktie 3.00 1) 2.70 11.1% Anzahl Mitarbeitende (Jahresdurchschnitt) 885 864 2.4%

1) Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung 2018

Finanzkalender

Letzter Tag für die Eintragung ins Aktienregister vor der Generalversammlung 2018 21. März 2018 Generalversammlung 2018 28. März 2018 Veröffentlichung Halbjahresresultat 2018 3. August 2018 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2018, Veröffentlichung Jahresbericht 2018 7. März 2019 Generalversammlung 2019 3. April 2019

