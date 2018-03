Der amerikanische Modekonzern Cato Corp. (ISIN: US1492051065, NYSE: CATO) zahlt am 28. März 2018 eine Dividende von 0,33 US-Dollar je Aktie. Record date ist der 12. März 2018. Cato betreibt rund 1.300 Läden in 32 Bundesstaaten der USA und ist auf Damenmode spezialisiert. Insgesamt bietet der Konzern seine Produkte unter den Labels "Cato", "It's Fashion" und "It's Fashion Metro" an. ...

