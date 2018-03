Erstmals seit seiner Machtübernahme Ende 2011 trifft Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hochrangige Vertreter Südkoreas. Dabei geht es um einen Abbau von militärischen Spannungen und ein innerkoreanisches Spitzentreffen.

Trotz des Konflikts um das Atomprogramm seines Landes will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Annäherung an Südkorea fortsetzen. Bei Gesprächen mit südkoreanischen Sondergesandten in Pjöngjang sei bei der Frage eines möglichen Spitzentreffens mit Präsident Moon Jae In eine "zufriedenstellende Einigung" erzielt worden, berichteten die staatlichen nordkoreanischen Medien am Dienstag - ohne dass Details genannt wurden. Kim habe wichtige Anweisungen gegeben, "praktische Schritte" dafür zu unternehmen, hieß es lediglich vage nach den Gesprächen am Montag. Die Abgesandten hätten einen Brief von Moon an Kim übergeben.

Beide Seiten berieten sich den Berichten zufolge auch über den Abbau der militärischen Spannungen in der Region. Es sei sein fester Wille, die innerkoreanischen Beziehungen "energisch voranzutreiben und eine neue Geschichte der nationalen Wiedervereinigung ...

