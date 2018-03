MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der prominente Ökonom Clemens Fuest hält die europapolitischen Pläne der künftigen großen Koalition für verhängnisvoll. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts kritisiert die Zusage einer Erhöhung der deutschen Zahlungen an die EU, ohne dafür Gegenleistungen zu verlangen. "Das Europakapitel ist wirklich katastrophal", sagte Fuest am Montagabend in München.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es unter anderem, dass die künftige Koalition die EU finanziell stärken wolle und zu höheren Beiträgen Deutschlands bereit sei, unter anderem für einen europäischen Investivhaushalt. Fuest sieht darin die Gefahr, dass finanzschwache EU-Länder ihre Lasten auf Deutschland abwälzen. "Der größte Fehler ist, sich hinzustellen und zu sagen: Wir wollen mehr zahlen."

Das gehe auf Kosten Deutschlands ebenso wie Europas. "Es ist unglaublich leichtsinnig und leichtfertig, das zu tun." Einen europäischen Investivhaushalt hält Fuest für unnötig, weil die Mitgliedstaaten ihre Investitionen auch selbst verantworten könnten. "Dieses Programm kann man wegschmeißen und neu machen", sagte Fuest./cho/DP/zb

AXC0027 2018-03-06/06:47