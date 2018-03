Liebe Leser,

Bayer hat zuletzt stark fallende Notierungen hinnehmen müssen. Nun könnte es aus dieser Misere womöglich zu einem Comeback nach oben kommen. Denn immerhin konnte der Kurssturz am Montag abgefangen werden. Dennoch: Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend, der überaus massiv zu sein scheint. Dabei sind die Kurse auf dem Weg zu neuen Tiefs, wenn sich die Entwicklung vom Montag in den kommenden nicht bestätigt. Konkret ging es nach der Unterkreuzung des 1-Jahres-Tiefs ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...