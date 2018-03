Folgende Indexänderungen werden zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + FTSE-100 - AUFNAHME (per 19. März) - Royal Mail + FTSE-100 - HERAUSNAHME (per 19. März) - Hammerson + S&P-500 - AUFNAHME (per 7. März) - IPG Photonics + S&P-500 - HERAUSNAHME (per 7. März) - Scripps Networks Interactive ===

March 06, 2018 00:20 ET (05:20 GMT)

