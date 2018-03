Von Andrew Tangel und Maria Armental

ST. PAUL (Dow Jones)--Der Mischkonzern 3M wird im Sommer die Positionen des CEO und des Chairman trennen und bekommt dann einen neuen Chef. Chief Executive Inge Thulin werde als Chef zurücktreten und Executive Chairman werden, teilte der US-Konzern mit, der unter anderem für seine Post-It-Haftnotizen und Scotch-Klebebänder bekannt ist. Chief Operating Officer Michael Roman soll am 1. Juli die Funktion des CEO übernehmen, womit dann zwei langjährige Mitarbeiter des Unternehmens an der Spitze stehen werden.

Der Aktienkurs von 3M schloss am Montag bei 232,81 US-Dollar. Damit hat der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um 23 Prozent zugelegt. Analysten sind der Auffassung, dass Thulin es geschafft habe, das breit gefächerte 3M-Portfolio zu fokussieren und so zu positionieren, dass das Unternehmen von dem sich abzeichnenden globalen Wirtschaftsaufschwung profitieren kann.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2018 00:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.