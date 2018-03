AMSTERDAM (Niederlande), 6. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBFD (https://www.ibfd.org/), das Expertenzentrum für grenzüberschreitende Besteuerung, gab heute bekannt, dass es eine Kooperations- und Vertriebsvereinbarung mit Tax Analysts (http://www.taxanalysts.org/) eingegangen ist, einem führenden Herausgeber von US-amerikanischen Steuernachrichten, -analysen und -kommentaren. Das Ergebnis dieser Vereinbarung ist die Aufnahme von Tax Notes US (https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Notes-US) und Tax Notes International (https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Notes-International) - zweier breit angelegter und umfassender Sammlungen von durch Steueranalysten veröffentlichten Nachrichten auf US-Bundes-, US-Bundesstaats- und internationaler Ebene - in die IBFD Tax Research Platform (https://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/About-Tax-Research-Platform) für Kunden außerhalb Nordamerikas. Die Vereinbarung wird es internationalen Steuerfachleuten ermöglichen, diese neuesten Nachrichten zur Besteuerung, detaillierte Analysen sowie Recherchen zur Finanzverwaltung und Politik von beiden Herausgebern auf einer einzigen Plattform zu lesen.



IBFD und Tax Analysts sind unabhängige, unparteiische und gemeinnützige Herausgeber und Forschungsorganisationen mit der gemeinsamen Mission, das Verständnis von Steuern zu verbessern und eine offene und fundierte Diskussion zu fördern. Die Synergie zwischen den Organisationen macht eine Zusammenarbeit geradezu logisch. Außerdem bieten die Neuigkeiten und Kommentare von Tax Analysts mit einem besonderen Schwerpunkt auf der US-Steuerreform eine sehr nützliche Ergänzung zu den ausführlichen Erläuterungen von IBFD zu den weltweiten Steuersystemen sowie seinen aktuellen Analysen und Berichten zu Vertrags- und Präzedenzrecht, insbesondere in den Vereinigten Staaten.

"Es sind bewegte Zeiten im Bereich der internationalen Besteuerung, mit zahlreichen Entwicklungen, die jeden Tag Schlagzeilen schreiben: Die neue US-Steuergesetzgebung ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Für Steuerfachleute ist es von größter Bedeutung, bei diesen Entwicklungen die Nase vorn zu behalten, da sich andere auf ihre Fachkompetenz verlassen", sagte Maarten Goudsmit, Director of Publishing bei IBFD. "Wir freuen uns, dass wir Tax Notes auf der IBFD Tax Research Platform anbieten können, um die unparteiische Berichterstattung und die sachkundigen Analysen von Tax Analysts zu aktuellen Nachrichten, zur Steuergesetzgebung und zur Steuerpolitik der weltweiten Steuerbranche zugänglich zu machen."

Die Geschäftsführerin und Präsidentin von Tax Analysts, Cara Griffith, sagte: "Wir bei Tax Analysts begrüßen diese Kooperation mit IBFD zur Verbesserung der Weiterbildung der weltweiten Steuer-Community in Fragen der Finanzverwaltung und Steuerpolitik. Diese bahnbrechende Lizenzvereinbarung stellt zusätzliche Steueranalysen und -recherchen für die Steuerbranche auf der ganzen Welt bereit."

IBFD und Tax Analysts werden weiter gemeinsam an Veröffentlichungen zu spezifischen Steuerthemen arbeiten. So wird sich beispielsweise die in Kürze erscheinende Sonderausgabe des IBFD Bulletin for International Taxation (https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Bulletin-International-Taxation-Journal) zur BEPS-Aktion 1 auf die Besteuerung der digitalen Wirtschaft konzentrieren. Die Artikel werden zudem in ausgewählten Veröffentlichungen von Tax Analysts erscheinen. Außerdem haben beide Organisationen vereinbart, gemeinsam an Weiterbildungskonferenzen zu arbeiten, um das Verständnis von grenzüberschreitender Besteuerung auf höchster Ebene zu fördern und einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen.

Verfügbarkeit

Eine eingeschränkte kostenlose Testversion von Tax Notes US und Tax Notes International ist bis zum 30. Juni 2018 auf der IBFD Tax Research Platform für jeden Inhaber eines IBFD-Kontos mit Versandadresse außerhalb von Nordamerika verfügbar. Weitere Informationen zum uneingeschränkten Zugriff auf die Sammlung von Tax Analysts erhalten Sie bei IBFD unter sales@ibfd.org (mailto:sales@ibfd.org).

Über IBFD

IBFD (http://www.ibfd.org/) ist ein führender internationaler Anbieter mit grenzüberschreitender Fachkompetenz im Steuerbereich, der seit vielen Jahren die Forschung und akademischen Aktivitäten (http://www.ibfd.org/Academic) im Bereich der Besteuerung unterstützt und Beiträge zu diesen leistet. In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten. IBFD hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und regionale Niederlassungen in Peking, Washington und Kuala Lumpur. Das Library and Information Centre (http://www.ibfd.org/Library) von IBFD wird weithin als weltweit führende Forschungseinrichtung im Bereich der internationalen und komparativen Besteuerung angesehen.

Die leistungsstarke, als führendes Kompetenzportal im Bereich der grenzüberschreitenden Besteuerung und Gesetzgebung anerkannte Tax Research Platform (http://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal) von IBFD ermöglicht es Steuerfachleuten in aller Welt, auf eine Vielzahl zuverlässiger und wertvoller Inhalte zuzugreifen und damit schneller und effektiver zu arbeiten.

Das umfangreiche Angebot von IBFD (http://www.ibfd.org/IBFD-Products) umfasst zudem Kurse (http://www.ibfd.org/Training), Fachblätter und Bücher sowie einen Master in International Tax Law (http://www.ibfd.org/Academic) (in Zusammenarbeit mit der Universität von Amsterdam). IBFD bietet außerdem Beratung für Regierungen (http://www.ibfd.org/Consultancy-Research) und individuelle Forschungsdienstleistungen für Kunden (http://www.ibfd.org/Consultancy-Research/Tax-Research-Services) an.

Über Tax Analysts

Tax Analysts ist die unparteiische, gemeinnützige Organisation, die Tax Notes veröffentlicht, die führende Multimedia-Quelle für neueste Nachrichten, detaillierte Analysen und fundierte Kommentare zu Finanzverwaltung und Steuerpolitik. Tax Analysts besitzt mit über 250 Korrespondenten im In- und Ausland die branchenweit größte Belegschaft von auf Steuerangelegenheiten spezialisierten Korrespondenten. Tax Analysts bietet Nachrichten und Analysen zu Steuerthemen für mehr als 150.000 Steuerfachleute bei Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Unternehmen und öffentlichen Behörden in aller Welt sowie in der Wissenschaft. Sie alle verlassen sich Tag für Tag auf die Inhalte von Tax Analysts zu Angelegenheiten auf US-Bundes-, US-Bundesstaats- und internationaler Ebene. Zu den wichtigsten Produkten zählen Tax Notes (http://www.taxnotes.com/federal-tax-products?__hstc=128951187.d62e051e8c6b223ee2c4453ecafd48bf.1496851384180.1498151066453.1498155341898.3&__hssc=128951187.3.1498155341898&__hsfp=3068842812), Tax Notes Today (http://www.taxnotes.com/federal-tax-products?__hstc=128951187.d62e051e8c6b223ee2c4453ecafd48bf.1496851384180.1498151066453.1498155341898.3&__hssc=128951187.3.1498155341898&__hsfp=3068842812), State Tax Notes (http://www.taxnotes.com/state-tax-products?__hstc=128951187.d62e051e8c6b223ee2c4453ecafd48bf.1496851384180.1498151066453.1498155341898.3&__hssc=128951187.3.1498155341898&__hsfp=3068842812), State Tax Today (http://www.taxnotes.com/state-tax-products?__hstc=128951187.d62e051e8c6b223ee2c4453ecafd48bf.1496851384180.1498151066453.1498155341898.3&__hssc=128951187.3.1498155341898&__hsfp=3068842812), Tax Notes International (http://www.taxnotes.com/international-tax-products?__hstc=128951187.d62e051e8c6b223ee2c4453ecafd48bf.1496851384180.1498151066453.1498155341898.3&__hssc=128951187.3.1498155341898&__hsfp=3068842812) und Worldwide Tax Daily (http://www.taxnotes.com/international-tax-products?__hstc=128951187.d62e051e8c6b223ee2c4453ecafd48bf.1496851384180.1498151066453.1498155341898.3&__hssc=128951187.3.1498155341898&__hsfp=3068842812).

Kontaktinformationen: Sorrel Hidding, Head of Marketing: +31 (0) 61 332 5049 oder s.hidding@ibfd.org





