Liebe Leser,

der Markt mit KFZ in Deutschland ist stark umkämpft und die Versicherer tüfteln immer wieder an Innovationen, um neue Kunden zu gewinnen. Im vergangenen Jahr hat die Allianz auf diese Weise rund 150.000 Kunden hinzugewinnen können. Dadurch hat das Unternehmen nun in etwa 8,5 Mio. Fahrzeuge versichert.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Starke Steigerung zum Vorjahr!

Im Jahr 2016 konnte die Allianz nur rund 43.000 neue KFZ-Verträge an den Kunden bringen. ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...