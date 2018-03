The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0024402718 KRAFTWERK AMSTEG 06-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2AAL15 DAIMLER MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3FS0 LB.HESS.-THR. E0511B/136 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00971YAB65 AKBANK T.A.S. 2018 144A BD01 BON USD N

CA EBAB XFRA US278642AP80 EBAY 16/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USG03762HG25 ANGLO AM. CAP. 09/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USM0300LAC02 AKBANK T.A.S. 11/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0KWT6 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD02 BON EUR N

CA PF2A XFRA US69371RM457 PACCAR FINANCIAL 2018 MTN BD02 BON USD N

CA 22HF XFRA XS0602534637 HOLD. D'INFR.D.T. 11/18 BD02 BON EUR N

CA 1FIB XFRA XS0604641034 CNH INDUSTR.FIN.EUR.11/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1199524841 INTESA S.BK IE15/18FLRMTN BD02 BON EUR N