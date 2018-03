The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002583616 KBC BANK 18/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0401007346 EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A19WY52 MEDIAN TR.C.18/6024 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19WZA6 MEDIAN TR.C.18/6022 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5D33 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE77 DZ BANK IS.C144 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEM5 DZ BANK IS.A868 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR24 DEKA MTN SERIE 7602 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SW3 LB.HESS.-THR.IS.18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013321791 STE GENERALE 18/23FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013322120 RCI BANQUE 18/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013322146 RCI BANQUE 18/25 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013322187 ORPEA 18-25 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00130HBZ73 AES CORP. 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US00130HCA14 AES CORP. 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US101137AS67 BOSTON SCIENTIFIC 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA US49327M2U73 KEY BANK N.A. 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA USU96200AC13 WESTROCK 18/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU96200AD95 WESTROCK 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1785356251 KOJAMO OYJ 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1785795763 CHUBB INA HLDGS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1785813251 CHUBB INA HLDGS 18/38 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1788834700 NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1789176846 PROLOGIS INTL FD.II 18/28 BD01 BON EUR N