FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.039 EUR

NEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.031 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.163 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.050 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.146 EUR

S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.063 EUR