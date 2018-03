FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

R1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD 0.091 EUR

03F XFRA AU000000IEL5 IDP EDUCATION LTD. 0.053 EUR

T7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.094 EUR

H0I XFRA AU000000SHV6 SELECT HARVEST 0.031 EUR

FHU7 XFRA DE000A0NAUP7 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R 0.570 EUR

FHU1 XFRA DE000A0JM0Q6 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I 0.730 EUR

H2T XFRA AU000000HSN3 HANSEN TECHNOLOGIES LTD. 0.019 EUR

MKM XFRA AU000000MLD9 MACA LTD 0.019 EUR

1K1 XFRA AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. 0.017 EUR

6IG XFRA AU000000ISD2 ISENTIA GROUP 0.004 EUR

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.089 EUR

FHUB XFRA DE000A1144B0 LBBW DIV.ST.SM.+MIDCAPS R 0.420 EUR

1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.094 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.144 EUR