Nach H&M müssen auch die Spanier ihr Vertriebskonzept revidieren. Das kostet bis jetzt fast 30 % Marktkorrektur. Reicht es? Sowohl für INDITEX als auch H&M gilt: Rd. ein Viertelder Umsätze gehen entweder verloren oder werden übereine eigene Onlinestrategie aufgefangen. Größter Angreiferist ZALANDO mit markant steigenden Umsätzen, aberunverändert deutlich roten Zahlen. Die Wette lautet: Ob Online-Shopping a la ZALANDO ein dauerhaftes Geschäft ist, bleibt noch offen. In welchem Umfang Online jedoch in das normale Handelsgeschäft integriert werden kann, ist im Ergebnis ebenfalls offen. Wahrscheinlich werden die früheren Topgewinne nicht so schnell wieder erreicht werden. Also: Beide bleiben auf der Watchlist, sind aber sehr aufmerksam zu verfolgen.



Dies ist ein Aussschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 9 vom 3.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info