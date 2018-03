FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im Kurs gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2350 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Markt wurden die moderaten Gewinne mit dem etwas schwächeren amerikanischen Dollar erklärt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2307 Dollar festgesetzt.

Besonders wichtige Konjunkturdaten werden am Dienstag in der Eurozone nicht erwartet. In den USA stehen Auftragszahlen aus der Industrie an. Zur Geldpolitik wird sich der Präsident der einflussreichen Notenbank von New York, William Dudley, äußern. Ansonsten dürfte das Marktgeschehen mangels sonstiger konjunktureller Impulse durch die allgemeine Anlegerstimmung getrieben werden./bgf/jha/

